Солнечные пятна активизировались

Вспышечная активность на Солнце варьируется от низкой до умеренной, и вероятность вспышек высочайшего класса X мала.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"На 2 марта вспышечная активность Солнца от низкой до умеренной, вспышки класса X маловероятны", - отметили в институте.

Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, пятна на Солнце вернулись, но их энергия невелика.

"Наибольшая активность наблюдается в самой левой группе пятен, расположенной на краю Солнца - 4384. Почти все вспышки происходят оттуда. Бывшая область 4366, которая теперь ближе всех к центру, не проявляет активности", - говорится в сообщении лаборатории.

Также уточняется, что геомагнитная активность остается на низком уровне.