В результате атак Ирана в Катаре пострадали 20 человек

На фоне военных операций США и Израиля в результате атак Ирана в Катаре к настоящему времени пострадали 20 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом CNN заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Маджид аль-Ансари отметил, что травмы в основном лёгкие, и Катару удалось предотвратить большинство атак, которые привели к минимальному ущербу.

Он добавил, что по стране было выпущено более 100 ракет и десятки беспилотников; удары были направлены не только против американских сил, но и по объектам коммерческой, гражданской и военной инфраструктуры, включая международный аэропорт.

Аль-Ансари также подчеркнул, что в настоящее время Катар не ведёт переговоров с Ираном и подобные атаки не останутся без ответа.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.