Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

Глава штаба разведки шиитской группировки "Хезболла" Хусейн Маклед ликвидирован в Бейруте. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 2 марта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ЦАХАЛ подтверждает, что в результате точного удара, нанесенного вчера (в воскресенье) вечером по Бейруту, был ликвидирован террорист Хусейн Маклед, который занимал должность главы разведывательного управления "Хезболлы"", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.