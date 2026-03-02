Xiaomi вживую показала свой уникальный гиперкар

На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне компания Xiaomi представила концептуальный электрический гиперкар Vision GT. Модель выполнена в полномасштабном формате и появится в гоночном симуляторе Gran Turismo 7, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail.

Vision GT отличается экстремально низкой посадкой и проработанной аэродинамикой. По словам главного дизайнера компании Ли Тяньюаня, инженеры стремились добиться максимальной обтекаемости кузова без использования дополнительных навесных аэродинамических компонентов.

Автомобиль получил двери в стиле "ножницы", широкую колею и каплевидную кабину. В салоне установлен руль-штурвал с интегрированным экраном, а под лобовым стеклом размещен широкий цифровой дисплей.

В основе концепта лежит 900-вольтовая углеродно-кремниевая платформа. Силовая установка рассчитана на мощность до 1900 лошадиных сил. Для работы с высокой кинетической нагрузкой используются углеродно-керамические тормозные диски.

Когда Vision GT будет добавлена в виртуальный автопарк Gran Turismo 7, неизвестно. В 2025 году в игре уже появился электрокар Xiaomi SU7 Ultra, который, в отличие от Vision GT, является серийной моделью.