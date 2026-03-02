Гордон Биррелл ознакомился с работой bp в Азербайджане

Исполнительный вице-президент компании bp по добыче и операциям Гордон Биррелл находится в Азербайджане с деловым визитом.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на bp.

Отмечается, что как и во время его предыдущих регулярных поездок в Баку, в программу визита включено ознакомление с ходом бизнеса компании в регионе, а также обсуждение бизнес-приоритетов и перспектив.

Согласно информации, в рамках визита Г.Биррелл также встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовыс, министром экономики Микаилом Джаббаровым и президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом.

"На встречах были обсуждены ход реализации энергетических проектов, в которых bp выступает оператором в Азербайджане, а также глобальные и региональные приоритеты и текущее состояние бизнеса компании", - говорится в информации.

Отметим, что bp является оператором крупного морского месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и газового месторождения "Шахдениз" в Азербайджане. Компания также участвует в проектах транспортировки углеводородов, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод, терминал в Сангачале.

Компания также приобрела доли участия в проектах разработки месторождения "Карабах" и структуры "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара". В сфере возобновляемой энергии она работает над проектом солнечной электростанции "Шафаг".