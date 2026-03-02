Азербайджан и bp обсудили совместные проекты в области «зелёной» энергетики

Министерство экономики Азербайджана и bp обсудили приоритеты сотрудничества и развитие совместных проектов.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям компании bp Гордоном Бирреллом мы рассмотрели ключевые приоритеты повестки нашего сотрудничества.

Обсуждения были сосредоточены на повышении эффективности текущих проектов, продвижении совместных инициатив в сфере "зелёной" энергетики, совершенствовании рабочих процессов в соответствии с глобальными отраслевыми стандартами, ускорении декарбонизации в нефтегазовых операциях, а также создании большей реальной ценности за счёт инновационных подходов", - говорится в публикации.

Отметим, что bp является оператором крупного морского месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и газового месторождения "Шахдениз" в Азербайджане. Компания также участвует в проектах транспортировки углеводородов, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод, терминал в Сангачале.

Компания также приобрела доли участия в проектах разработки месторождения "Карабах" и структуры "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара". В сфере возобновляемой энергии она работает над проектом солнечной электростанции "Шафаг".