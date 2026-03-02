https://news.day.az/society/1819405.html

Этот рабочий день будет коротким

В Азербайджане 19 марта будет сокращенный рабочий день. Как сообщает Day.Az, согласно статье 108 Трудового кодекса, рабочий день, предшествующий празднику, сокращается на один час. По этой причине 19 марта (четверг) рабочий день будет короче перед празднованием Новруза (20-24 марта) и Рамазана (20-21 марта).