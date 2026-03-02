Трамп выступил с обращением в связи с войной в Иране

Сегодня вооруженные силы Соединенных Штатов продолжают проводить масштабные боевые операции в Иране с целью устранения серьезных угроз, которые страна представляет для Америки.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент США Дональд Трамп, выступая с обращением к нации. Трансляция велась на сайте Белого дома.

По словам Трампа, ракетная программа Ирана стремительно и значительно расширялась, что представляло крайне явную и колоссальную угрозу для США и для американских сил, размещенных за рубежом.

"У Ирана уже были ракеты, способные достичь Европы и американских военных баз, и в скором времени могли появиться ракеты, способные достичь территории США. Целью этого быстро растущего ракетного проекта было прикрытие разработки ядерного оружия и создание крайне сложных условий для любого, кто попытался бы остановить производство этих строго запрещенных ядерных вооружений", - заявил глава Белого дома.

Президент подчеркнул, что США уничтожают ракетные возможности Ирана: "Вы видите, как это происходит буквально каждый час, вместе с их потенциалом производить новые, довольно современные ракеты".

Кроме того, Трамп заявил об ударах по военно-морским силам Ирана.

"Мы уничтожаем их военно-морской флот. Уже выведены из строя 10 кораблей - они находятся на дне моря", - сказал президент США.

По его словам, изначально операция планировалась на срок от четырех до пяти недель, однако американские военные опережают график.

"Мы рассчитывали завершить это за четыре недели. Военное руководство справилось примерно за час, поэтому мы значительно опережаем график", - заявил президент.

Трамп также сообщил, что после уничтожения ядерной программы Ирана Вашингтон предупредил Тегеран о недопустимости восстановления инфраструктуры на других площадках.

"Мы предупредили Иран не предпринимать попыток восстановления на других объектах, поскольку использовать те, которые мы мощно разрушили, уже невозможно. Однако они проигнорировали эти предупреждения и отказались прекратить стремление к созданию ядерного оружия. Однако эти предупреждения были проигнорированы, и власти отказались прекратить стремление к созданию ядерного оружия", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.