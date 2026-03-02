https://news.day.az/politics/1819528.html Оверчук поблагодарил Азербайджан Заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук поблагодарил Азербайджан за проявленное дружелюбие и усилия по пересечению границы россиянами. Как передает Day.Az, Оверчук сообщил, что первая группа граждан России уже пересекла азербайджано-иранскую границу. "Около 50 граждан России уже находятся на территории Азербайджана.
"Около 50 граждан России уже находятся на территории Азербайджана. В общей сложности более 500 граждан России зарегистрировались для перехода в Азербайджан. Мы отмечаем конструктивное и дружелюбное отношение азербайджанской стороны к нашим гражданам и благодарны за это", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
