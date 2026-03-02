Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в регионе в контексте конфликта вокруг Ирана с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями по вопросам повестки дня НАТО, а также по региональным и глобальным событиям. Президент подчеркнул, что Турция внимательно следит за развитием конфликта в регионе и считает важным предоставить шанс дипломатии для достижения устойчивого мира.

Эрдоган также заявил, что подготовка к саммиту НАТО, который пройдет в Анкаре, продолжается, и Турция достойно примет это мероприятие.

В свою очередь в канцелярии сообщили, что Марк Рютте отметил: НАТО всесторонне оценивает ситуацию и продолжит вносить вклад в обеспечение безопасности союзников.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.