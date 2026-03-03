Apple представила новый бюджетный iPhone

Американская корпорация Apple представила новый бюджетный iPhone 17e.

Как передает Day.Az, это следует из информации на сайте.

Смартфон доступен в трех цветах - черном, белом и розовом. Он выполнен в матовой отделке. iPhone 17e имеет процессор A19 и новый модем C1X как у iPhone Air, 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с 60 Гц. 

Стоимость за 256 гб будет начинаться от $599.