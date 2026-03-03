https://news.day.az/hitech/1819539.html Apple представила новый бюджетный iPhone Американская корпорация Apple представила новый бюджетный iPhone 17e. Как передает Day.Az, это следует из информации на сайте. Смартфон доступен в трех цветах - черном, белом и розовом. Он выполнен в матовой отделке. iPhone 17e имеет процессор A19 и новый модем C1X как у iPhone Air, 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с 60 Гц.
Apple представила новый бюджетный iPhone
Американская корпорация Apple представила новый бюджетный iPhone 17e.
Как передает Day.Az, это следует из информации на сайте.
Смартфон доступен в трех цветах - черном, белом и розовом. Он выполнен в матовой отделке. iPhone 17e имеет процессор A19 и новый модем C1X как у iPhone Air, 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с 60 Гц.
Стоимость за 256 гб будет начинаться от $599.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре