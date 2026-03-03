https://news.day.az/world/1819538.html Рютте об участии НАТО в военной операции против Ирана Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что организация не планирует участвовать в военной операции США и Израиля против Ирана. Как передает Day.Az, Рютте рассказал об этом в интервью телеканалу ARD. "НАТО не имеет планов вмешиваться в этот конфликт или становиться стороной.
Рютте об участии НАТО в военной операции против Ирана
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что организация не планирует участвовать в военной операции США и Израиля против Ирана.
Как передает Day.Az, Рютте рассказал об этом в интервью телеканалу ARD.
"НАТО не имеет планов вмешиваться в этот конфликт или становиться стороной. Союзники в НАТО делают всё возможное, чтобы поддерживать американцев в совместных с Израилем операциях", - сказал Рютте.
