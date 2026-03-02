КСИР заявил о новой волне ударов по объектам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о проведении новой волны атак, нацеленных на военные объекты и активы США в регионе Персидского залива.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится, что двенадцатая волна операции "Истинное обещание 4" была направлена против стационарных и мобильных военных объектов США в Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Бахрейне и Ормузском проливе с использованием 26 ударных беспилотников и пяти баллистических ракет.

Подчеркивается, что база США Арифджан в Кувейте была атакована в два этапа с применением 12 беспилотников. Кроме того командный центр США на авиабазе Аль-Минхад в ОАЭ подвергся атаке с использованием шести беспилотников и пяти баллистических ракет.

Согласно заявлению, объекты ВМС США в Бахрейне также были атакованы шестью беспилотниками. В КСИР также заявили, что танкер Athens Nova был поражен двумя беспилотниками и продолжает гореть в Ормузском проливе.

Пдтверждения этих заявлений со стороны США, стран Персидского залива или других международных источников пока не поступало.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.