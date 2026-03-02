ОАЭ уничтожили более 160 баллистических ракет из Ирана
Силы противовоздушной обороны ОАЭ с начала эскалации в регионе уничтожили более 160 баллистических ракет, выпущенных с территории Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные привело министерство обороны ОАЭ.
"Системами ПВО страны были обнаружены 174 баллистические ракеты, запущенные Ираном", - отмечается в заявлении оборонного ведомства. Министерство уточнило, что "161 ракета была сбита в воздушном пространстве ОАЭ, 13 упали в море".
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
