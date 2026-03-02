В Баку пройдут заседания Консультативных советов по ЮГК и зеленой энергетике

3 марта в Баку состоятся 12-е заседание министров Консультативного совета по Южный газовый коридор и 4-е заседание министров Консультативного совета по зеленой энергетике.

Как передает Day.Az, в совещании примут участие 27 стран, включая Азербайджан и Европейский союз, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний. В мероприятии ожидается участие министров, заместителей министров и других высокопоставленных представителей.

После вступительной сессии встреча продолжится министерской сессией, посвященной Южному газовому коридору - обеспечению устойчивого успеха и продвижению следующего этапа развития проекта, а также инициатив в сфере зеленой энергетики.

В рамках Консультативного совета состоится круглый стол ЕС-Азербайджан по инвестициям в "зеленую" транспортную инфраструктуру. По завершении мероприятия пройдет пресс-конференция, посвященная итогам 12-го заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания Консультативного совета по зеленой энергетике.

Заседания министерского консультативного совета по Южному газовому коридору проводятся с февраля 2015 года.