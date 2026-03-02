https://news.day.az/politics/1819533.html Азербайджан и Панама обсудили укрепление двусторонних отношений - ФОТО 27 февраля в резиденции Посольства Панамы в Мехико состоялась первая встреча с послами, аккредитованными в Панаме. В рамках встречи министр иностранных дел Республики Панама Хавьер Эдуардо Мартинес-Ача Васкес принял посла Азербайджана в Мексике Сеймура Фаталиева.
Азербайджан и Панама обсудили укрепление двусторонних отношений - ФОТО
Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев провел рабочую встречу с министром иностранных дел Панамской Республики Хавьером Эдуардо Мартинесом-Ача Васкесом.
Как передает Day.Az, на встрече, организованной посольством Панамы в Мехико 27 февраля, также присутствовали послы, аккредитованные в Панаме.
В ходе встречи обсуждались различные аспекты азербайджано-панамских отношений.
