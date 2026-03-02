Азербайджан и Панама обсудили укрепление двусторонних отношений

Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев провел рабочую встречу с министром иностранных дел Панамской Республики Хавьером Эдуардо Мартинесом-Ача Васкесом.

Как передает Day.Az, на встрече, организованной посольством Панамы в Мехико 27 февраля, также присутствовали послы, аккредитованные в Панаме.

В ходе встречи обсуждались различные аспекты азербайджано-панамских отношений.