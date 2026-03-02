Энергетическая реальность меняется - Азербайджан выигрывает благодаря Президенту Ильхаму Алиеву

Автор: Акпер Гасанов

Первые торги весны принесли энергетическим рынкам резкий разворот вверх. Мировые цены на нефть выросли почти на 10% после периода относительной стабилизации, а ключевым триггером стали новости об ударах по нефтяной инфраструктуре Ближнего Востока. Майские фьючерсы на Brent поднялись до $80,05 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - до $73,09 (+9,06%).

Рынок мгновенно переоценил риски поставок - и эта переоценка напрямую затрагивает доходы стран-экспортеров, включая Азербайджан. В этом нет ничего удивительного. Атака иранских дронов Shahed-136 на крупнейший НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре и сообщения о приостановке его работы усилили опасения дефицита топлива. Дополнительным фактором стала остановка добычи на месторождении "Шейхан" в Иракском Курдистане компанией Gulf Keystone на фоне эскалации в регионе. В сумме это возвращает на рынок "геополитическую премию" - надбавку к цене за риск перебоев, особенно с учетом угроз судоходству в Ормузском проливе.

При этом, аналитики ING Group не исключают сценария скачка нефти до $140 за баррель при затяжных и масштабных перебоях поставок. Руководитель по товарной стратегии ING Уоррен Паттерсон подчеркивает: в краткосрочной перспективе ICE Brent способен закрепиться в коридоре $80-90, а дальше динамика будет зависеть от продолжительности конфликта и его географии. И именно эту зависимость мы наблюдаем уже сейчас.

Тут стоит напомнить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена средняя экспортная цена нефти $65 - это был осознанно консервативный ориентир. Фактически же азербайджанская нефть Azeri Light уже превысила $70 за баррель, а при сохранении напряженности может подорожать еще. Также напомню, что среднегодовой экспорт нефти Азербайджана - порядка 700 тыс. баррелей в сутки (255 млн баррелей в год).

Каждый доллар мировой цены на нефть выше той, что заложена в госбюджете, дает около $255 млн валовой выручки в год. С учетом распределения доходов (налоги, дивиденды, трансферты ГНФАР) чистый бюджетный эффект обычно оценивается в $120-150 млн на $1. Соответственно, при мировых ценах в 80 долларов за баррель Азербайджан получит $1,8-2,25 млрд дополнительных поступлений. А если цена на нефть вырастет до $90, то дополнительная прибыль нашей страны может вырасти до $3,0-3,75 млрд. Это ориентиры, но порядок величин наглядно показывает: текущая ценовая конъюнктура существенно улучшает фискальные возможности.

Но есть ведь не только нефть. На открытии торгов в понедельник цены на газ в Европе подскочили на 20%: апрельский фьючерс на хабе TTF (Нидерланды) вырос примерно до $470 за 1 тыс. куб. м, максимума с конца января. Причина - рост военных рисков и ожидания возможных сбоев поставок. Азербайджан и здесь в выигрышной позиции. По Трансадриатическому газопроводу в Европу уже поставлено более 56 млрд кубометров газа. Об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, отметив обсуждение с CEO TAP AG Лукой Скьеппати дальнейшего расширения мощности и ситуации на европейском рынке.

Известные планы ЕС по полному отказу от российского газа формируют устойчивый структурный спрос на альтернативы. Для Азербайджана это означает рост контрактных объемов в Южной и Юго-Восточной Европе (Италия, Греция, Болгария, Балканы), а также премию к цене в периоды дефицита (зима и пики спроса). Даже консервативно, каждые дополнительные 1 млрд куб. м, проданные по европейским ценам, способны принести $350-450 млн валовой выручки (в зависимости от формулы цены и хаба). При расширении поставок на 5-7 млрд куб. м эффект становится сопоставимым с "нефтяным" приростом.

Но и это еще не все. На фоне напряженности вокруг Ирана апрельский фьючерс на золото на Comex вырос на 3% - до $5428 за тройскую унцию. Для Азербайджана это важный фактор через доходность активов. Увеличение золотых резервов уже позволило Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР) заработать более $10 млрд за последние годы. Текущий рост котировок дополнительно усиливает доходы фонда, повышая устойчивость бюджета и возможности для сглаживания внешних шоков.

Сложившаяся конфигурация рынков (нефть $80-90, газ с резкими всплесками в Европе и золото на исторических пиках) чисто экономически благоприятна для Азербайджана. Она усиливает бюджетную базу, расширяет газовые ниши в Европе, повышает инвестиционный доход суверенных резервов. При этом ключевое тут то, что Азербайджану удалось избежать политического и военного вовлечения в региональные катаклизмы.

В этом и состоит прагматичная, дальновидная стратегия Президента Ильхама Алиева: уберечь страну от глобальных потрясений, сохраняя баланс во внешней политике, и одновременно улучшать экономические показатели на фоне мировых противостояний. Азербайджан не выбирает кризисы, но умеет конвертировать рыночные возможности в устойчивое развитие, пока другие платят цену нестабильности.