Мощный ракетный удар Ирана по штаб-квартире 5-го флота США

Иран снова нанес массированный ракетный удар по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне.

Как передает Day.Az, об этом cообщает The Washington Post.

Уточняется, что по району американской военно-морской базы были выпущены ракеты и дроны. В Бахрейне объявляли воздушную тревогу, в сети появились кадры взрывов вблизи объекта. Официальной информации о масштабах разрушений и жертвах пока нет. Власти США заявили, что удары не повлияли на выполнение их военных задач в регионе.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.