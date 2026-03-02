Удар Ирана по отелю в Бахрейне

Два сотрудника Пентагона получили ранения в результате удара иранского беспилотника по отелю в Бахрейне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатическую корреспонденцию, с которой ознакомились ее журналисты.

"Два сотрудника Военного министерства США пострадали", - говорится в одном из сообщений, которое было направлено в Госдепартамент 1 марта. В нем не уточняется, идет ли речь о гражданских лицах или о военных. Название отеля не раскрывается. Вашингтонская администрация пока не комментировала это.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.