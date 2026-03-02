Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 550 граждан разных стран

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

По информации Day.Az, с 8:00 28 февраля по 20:00 2 марта из Ирана было эвакуировано в общей сложности 553 гражданина различных стран.

Так, эвакуированы 152 гражданина Азербайджана, 127 - Китая, 114 - России, 65 - Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 42 - Таджикистана, 6 - ОАЭ, 4 - Иордании, 3 - Катара, 3 - Бангладеш.

В список также входят по 2 гражданина Филиппин, Грузии, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана. Эвакуированы по одному человеку из Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.