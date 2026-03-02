Трамп назвал число убитых лидеров в ходе операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил об убийстве 49 высокопоставленных иранских лидеров в первый день операции Соединенных Штатов против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью Fox News.

Дональд Трамп заявил, что аятолла Али Хаменеи встречался со своим ближайшим окружением за завтраком утром в день нападения.

"Мы думали, что потребуется четыре недели, чтобы избавиться от иранского руководства. Знаете, если они скрываются, то на это уходит больше четырех недель. Мы были шокированы, когда узнали о случившемся. У нас была точная информация о том, что произошло и где это произошло", - добавил Трамп.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.