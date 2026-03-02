Молитва 13-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

3 марта - тринадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:46, а ифтар в 18:49.

Предлагаем вашему вниманию молитву тринадцатого дня месяца:

"Allahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl-əqzar. Və səbbirni fihi əla kainatil-əqdar. Və vəffiqni fihi lit-tuqa və suhbətil-əbrar. Bi-ovnikə ya qurrətə eynil-məsakin".

Перевод:

"Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Очисти меня в этот месяц от скверны и всего нечистого. Даруй мне терпение в отношении того, что произойдет согласно Твоему предопределению и удостой меня чести в этот месяц оказаться в числе богобоязненных и в кругу творящих добро. Во имя Твоей помощи, о свет очей нуждающихся!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.