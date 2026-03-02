Две страны убеждают США сократить операцию против Ирана

Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в частном порядке общаются с союзниками, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сократить по времени военную операцию в отношении Ирана.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, ОАЭ и Катар хотят сформировать коалицию, чтобы добиться быстрого дипломатического урегулирования конфликта. Ранее американский лидер заявлял, что американо-израильская операция в отношении исламской республики может продлиться четыре-пять недель.

Вместе с тем Абу-Даби и Маскат в срочном порядке работают над тем, чтобы усилить свои системы противовоздушной обороны. В частности, ОАЭ запросили у союзников помощи с системами ПВО средней дальности, в то время как Катар нуждается в защите против беспилотников.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.