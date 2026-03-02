Элитное подразделение КСИР угрожает властям США и Израиля

Представители руководства США и Израиля отныне не будут в безопасности "даже находясь у себя дома".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с такой угрозой выступило специальное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

"Противник, убивший верховного лидера аятоллу [Али] Хаменеи, должен знать, что отныне не сможет чувствовать себя в безопасности, даже находясь у себя дома. Мы не успокоимся до тех пор, пока враги не будут побеждены, и отомстим за всех погибших в результате их вероломного нападения", - говорится в заявлении "Аль-Кудс", которое распространило агентство Fars.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.