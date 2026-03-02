Все корабли Ирана в Оманском заливе уничтожены

Американские военные уничтожили все корабли Ирана в Оманском заливе.

Как передает Day.Az, об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), опубликовав видео ударов по иранским военным кораблям.

"Два дня назад у Ирана в Оманском заливе было 11 кораблей, сегодня - ни одного. Десятилетиями судоходство в Оманском заливе подвергалось преследованию и атакам. Эти дни закончились", - заявили в CENTCOM.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.