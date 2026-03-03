Израильские ВВС нанесли новую волну ударов по Тегерану

Израильские ВВС начали новую волну ударов по Тегерану, поразив десятки штаб-квартир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и различных иранских силовых структур.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба израильской армии.

Атаке подверглись штаб-квартиры, базы и региональные командные центры иранских служб внутренней безопасности, более десятка штаб-квартир Министерства разведки Ирана и многочисленные штаб-квартиры подразделений спецназа КСИР.

Армия также заявила, что массированным ударам подверглись ракетные установки, оружейные заводы и объекты инфраструктуры ВВС Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.