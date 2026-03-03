Северное сияние во время мощной магнитной бури

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС) показал кадры Земли и северного сияния во время прошедшей в январе мощной магнитной бури, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным - на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому обычно красный цвет встречается нечасто", - приводятся слова космонавта в Telegram-канале госкорпорации.