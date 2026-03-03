Арагчи накричал на Уиткоффа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи накричал на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа во время последних переговоров в Женеве по иранской ядерной программе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NBC News.

Согласно данным, американская делегация на переговорах в четверг озвучила требование, чтобы Иран не обогащал уран в течение следующих десяти лет. Арагчи настаивал на том, что Тегеран имеет "неотъемлемое право" на обогащение урана. В ответ Уиткофф указал, что в таком случае США имеют "неотъемлемое право" остановить Иран. В результате иранский дипломат сорвался.

"Если хотите, я могу уйти", - отреагировал Уиткофф.

После этого американская делегация доложила президенту США Дональду Трампу о произошедшем. По словам источника, Трамп был "сбит с толку".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.