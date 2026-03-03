https://news.day.az/society/1819537.html В Азербайджане отмечают «Од чершенбеси» Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси". Как передает Day.Az, вторым из последних вторников года является "Од чершенбеси", который в народе называют "Üskü çərşənbə", "Addı". "Од чершенбеси" является олицетворением верования древних людей в огонь. Согласно обычаям, в этот день люди жгут костры.
В Азербайджане отмечают «Од чершенбеси»
Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси".
Как передает Day.Az, вторым из последних вторников года является "Од чершенбеси", который в народе называют "Üskü çərşənbə", "Addı".
"Од чершенбеси" является олицетворением верования древних людей в огонь.
Согласно обычаям, в этот день люди жгут костры. Существует поверье, согласно которому, перепрыгнув через огонь, можно очиститься.
В этом году в Азербайджане "Йел чершенбеси" будет отмечаться 10 марта, а "Торпаг чершенбеси" - 17 марта.
В 2026 году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 18:45.
Согласно постановлению Кабинета министров, 20,21,22,23,24 марта в Азербайджане дни праздника Новруз.
