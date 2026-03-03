В Азербайджане отмечают «Од чершенбеси»

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси".

Как передает Day.Az, вторым из последних вторников года является "Од чершенбеси", который в народе называют "Üskü çərşənbə", "Addı".

"Од чершенбеси" является олицетворением верования древних людей в огонь.

Согласно обычаям, в этот день люди жгут костры. Существует поверье, согласно которому, перепрыгнув через огонь, можно очиститься.

В этом году в Азербайджане "Йел чершенбеси" будет отмечаться 10 марта, а "Торпаг чершенбеси" - 17 марта.

В 2026 году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 18:45.

Согласно постановлению Кабинета министров, 20,21,22,23,24 марта в Азербайджане дни праздника Новруз.