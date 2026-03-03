Израильская армия вошла в южный Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az.

"Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции "Рык льва" (в Иране. - "Газета.Ru") израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.