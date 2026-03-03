В Баку продаются устройства, позволяющие скрыть государственный регистрационный номер автомобиля одним нажатием кнопки. Их цена начинается от 400 манатов.

Как сообщает Day.Az, хотя продажей таких устройств занимается небольшое число людей, интерес к ним достаточно высокий. Согласно требованиям законодательства, любое вмешательство в государственный регистрационный номер транспортного средства - в том числе его подделка, закрытие или сокрытие с целью уклонения от ответственности - влечет за собой юридическую ответственность.

Если данное устройство применяется на движущемся автомобиле, это считается грубым нарушением правил, и в отношении водителя принимаются меры в соответствии с законом. Следует помнить, что подобное поведение является не только административным правонарушением, но и угрозой общественной безопасности.

В отношении таких действий, наносящих ущерб принципам безопасности дорожного движения, осуществляется постоянный контроль с применением специальных технических средств, а к нарушителям применяются строгие меры. Одной из опасных сторон использования подобных устройств является то, что в случае ДТП со скрытым номерным знаком последствия могут быть более тяжелыми.

Член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Мисира Хализаде отмечает, что в таком случае авария может быть расценена не как неосторожность, а как заранее спланированное преступление. Если лицо сознательно подделало или скрыло государственный регистрационный номер, это может существенно отягчить его ответственность. Поэтому использование подобных устройств не рекомендуется, так как на первый взгляд неосторожное действие впоследствии может быть квалифицировано как умышленное преступление.

Отметим, что в соответствии со статьёй 342.7 Кодекса об административных проступках, за использование государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств с нарушением установленных стандартов водители штрафуются на 100 манатов и получают 4 штрафных балла.