Детей можно будет снимать в рекламе только при этом условии

Использование изображения детей в рекламе допускается только с согласия родителей или лиц, их заменяющих.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим в закон "О рекламе" добавляется новая статья, вытекающая из проекта нового закона "О правах ребенка".

В изменениях указано, что материалы, содержащие изображение ребенка в рекламе, могут использоваться исключительно с согласия его родителей (или лиц, их заменяющих).

Отметим, что согласно новому законопроекту "О правах ребенка", государство защищает детей от рекламы, наносящей вред их моральному и физическому развитию.

Основные принципы защиты детей от вредной рекламы, а также требования к рекламе будут определяться законом "О рекламе".

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса после обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.