Трамп раскритиковал Стармера

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне обострения разногласий между Лондоном и Вашингтоном по вопросу Ирана.

Как передает Day.Az, в интервью британскому изданию The Sun Трамп заявил, что Стармер "не был полезен" и фактически отказался поддержать американские действия против Ирана. По словам главы Белого дома, он не ожидал увидеть столь серьезное охлаждение в рамках так называемых "особых отношений" между двумя странами.

"Я никогда не думал, что увижу это со стороны Великобритании. Мы любим Великобританию", - подчеркнул президент США.

Трамп также предположил, что позиция британского премьера может быть связана с внутренними политическими соображениями, заявив, что Стармер "заигрывает с мусульманскими избирателями", отказываясь поддержать его курс в отношении Ирана. Кроме того, он выразил обеспокоенность миграционной политикой Лондона, призвав "остановить приток людей из зарубежных стран, которые вас ненавидят".

Разногласия между союзниками обострились на фоне споров вокруг использования британских военных баз для нанесения ударов по иранским объектам. Трамп назвал происходящее "очень печальным", отметив, что отношения "уже не такие, как раньше".

При этом американский лидер заявил, что Соединенные Штаты укрепляют взаимодействие с другими европейскими государствами. "Это были самые прочные отношения из всех. А теперь у нас очень крепкие отношения с другими странами Европы", - сказал он, отдельно отметив Францию и Германию.

В числе причин охлаждения Трамп также назвал решение Лондона о передаче архипелага Чагос Маврикию, охарактеризовав эту инициативу как "остров в стиле woke".

"Это другой мир. Это совершенно иной тип отношений, чем тот, который у нас был с вашей страной раньше", - добавил президент США в телефонном интервью из Белого дома.