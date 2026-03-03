Какие зоны охватит новый "гибридный зеленый коридор" в Баку?

В рамках озеленения Баку обсуждается проект по созданию "гибридных зеленых коридоров". Одним из таких проектов станет коридор "28 Мая". Его линия пройдет через парк, соединяя станцию метро "Гянджлик" с Бакинским бульваром и портом.

В рамках коридора планируется создание трамвайных линий и маршрутов для общественных зелёных зон, зон отдыха и развлечений, жилых кварталов, а также объектов культуры и творческой индустрии. Общая площадь гибридного коридора "28 Мая" составит около 15,6 гектаров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эксперт по транспортным вопросам Эршад Гусейнов отметил, что такие проекты позволят жителям города удобно передвигаться пешком с одного конца Баку на другой.

"Гибридная зеленая зона сочетает зеленые насаждения, которые улучшают атмосферу города и делают его красивее. Летом такие зоны помогают предотвратить повышение температуры воздуха в городе. Кроме того, "зеленые коридоры" могут использоваться для мобильного транспорта - возможно, там появятся трамвайные линии и другие экологически чистые виды передвижения. Если создать сеть таких коридоров, можно будет передвигаться по всему городу через зеленые зоны", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что летом жители предпочитают пешие прогулки, и создание таких коридоров положительно скажется как на здоровье людей, так и на снижении транспортной нагрузки.

Э.Гусейнов добавил, что планируется преобразовать несколько районов города в "зеленые коридоры".

"Есть железнодорожные линии, которые сейчас не используются и предназначены только для грузоперевозок. Эти территории можно превратить в "зеленые коридоры". В некоторых местах сохранились стихийные застройки еще со времен СССР. При сносе этих построек и реализации новых городских проектов обязательно нужно увеличивать зеленые зоны. Жилые дома и другие постройки вокруг "зеленых коридоров" должны быть минимальными", - сказал он.