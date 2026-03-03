https://news.day.az/world/1819626.html Мощный пожар в Тбилиси - ВИДЕО В Тбилиси произошел мощный пожар. На проспекте Ильи Чавчавадзе в районе Ваке в ночь на 3 марта загорелась штаб-квартира Liberty Bank. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Mash. Огонь охватил здание небоскреба с первых и до самых верхних этажей. Что стало причиной возгорания, а также есть ли пострадавшие - неизвестно.
