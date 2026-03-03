https://news.day.az/society/1819647.html Стали известны сроки регистрации на вторую попытку экзамена в магистратуру Объявлена дата регистрации на вторую попытку сдачи вступительного экзамена в магистратуру. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Сообщается, что желающие принять участие во второй попытке сдачи вступительного экзамена в магистратуру могут зарегистрироваться в период с 1 по 14 апреля.
Следует отметить, что сам экзамен состоится 17 мая.
