Стали известны сроки регистрации на вторую попытку экзамена в магистратуру

Объявлена ​​дата регистрации на вторую попытку сдачи вступительного экзамена в магистратуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Сообщается, что желающие принять участие во второй попытке сдачи вступительного экзамена в магистратуру могут зарегистрироваться в период с 1 по 14 апреля.

Следует отметить, что сам экзамен состоится 17 мая.