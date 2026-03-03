Названа следующая цель Трампа после Ирана

Соединенные Штаты рассматривают возможность операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришло издание The Atlantic со ссылкой на источники.

"Дональд Трамп допустил возможность "дружественного захвата" острова с населением 11 миллионов человек. Он сказал, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими лидерами на "очень высоком уровне", чтобы "заключить сделку"", - сказано в статье.

Как отмечается, в Вашингтоне анализируют итоги недавних действий. Власти оценивают их как успешные с точки зрения достигнутых политических и военных целей.

Сам Трамп неоднократно говорил о плачевном экономическом положении острова, указывая, что там "нет нефти, нет денег, нет ничего".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.