В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста

Минувшей ночью около 01:50 на улице Шарифзаде в Ясамальском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водитель Эльнур Агаев 2000 года рождения, управляя автомобилем марки BYD, на пешеходном переходе совершил наезд на велосипедиста 1975 года рождения Натига Вагабова.