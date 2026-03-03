https://news.day.az/society/1819565.html В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста Минувшей ночью около 01:50 на улице Шарифзаде в Ясамальском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водитель Эльнур Агаев 2000 года рождения, управляя автомобилем марки BYD, на пешеходном переходе совершил наезд на велосипедиста 1975 года рождения Натига Вагабова.
В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста
Минувшей ночью около 01:50 на улице Шарифзаде в Ясамальском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, водитель Эльнур Агаев 2000 года рождения, управляя автомобилем марки BYD, на пешеходном переходе совершил наезд на велосипедиста 1975 года рождения Натига Вагабова.
В результате полученных травм Н. Вагабов скончался на месте происшествия.
По данному факту в Ясамальском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
