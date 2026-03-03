https://news.day.az/society/1819590.html

В Баку столкнулись два автобуса - ФОТО

В Баку столкнулись два маршрутных автобуса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, авария произошла на остановке напротив станции метро "Гянджлик" в Наримановском районе. В результате столкновения автобусы маршрутов №133 и М8 получили серьезные повреждения. Пострадавших в ДТП нет.