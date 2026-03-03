В Баку столкнулись два автобуса

В Баку столкнулись два маршрутных автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, авария произошла на остановке напротив станции метро "Гянджлик" в Наримановском районе.

В результате столкновения автобусы маршрутов №133 и М8 получили серьезные повреждения.

Пострадавших в ДТП нет.