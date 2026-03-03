США осознали невозможность сделки с Ираном

Вашингтон осознал невозможность достижения соглашения с Ираном уже во время второго раунда переговоров с Тегераном.

Как передает Day.Az, об этом специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил в интервью CNN.

"Мы отправились туда, мы пытались заключить справедливую сделку с ними. И было совершенно ясно, что это невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но мы потом вернулись для встречи в третий раз, просто чтобы дать им последний шанс", - отметил Уиткофф.

По его словам, американская делегация предложила Ирану приостановить обогащение урана сроком на десять лет.

"Мы обсуждали с ними десятилетний период полного отказа от обогащения урана, и мы бы оплачивали топливо", - добавил он, подчеркнув, что иранская сторона отклонила данное предложение.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.