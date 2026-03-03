Fitch подтвердило рейтинги ЗАО «Южный газовый коридор»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ЗАО "Южный газовый коридор" (Southern Gas Corridor Closed Joint-Stock Company) и еще семи инфраструктурных компаний развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) после обновления корпоративных рейтинговых критериев, сообщает во вторник Day.Az.
Как отмечается в сообщении агентства, действия предприняты в связи с обновлением "Критерии корпоративного рейтинга" и "Отраслевые навигаторов - Дополнение к критериям корпоративного рейтинга" от 9 января 2026 года. При этом сами рейтинги и прогнозы по компаниям не изменились.
По данным Fitch, оценка бизнес- и финансового профиля ЗАО "Южный газовый коридор" включает следующие факторы:
• Менеджмент - bbb- (низкая относительная значимость);
• Секторные характеристики - bbb+ (умеренная значимость);
• Рыночная и конкурентная позиция - bbb (умеренная);
• Диверсификация и качество активов - bbb (умеренная);
• Операционные характеристики компании - bbb (высокая);
• Рентабельность - bbb (низкая);
• Финансовая структура - a+ (умеренная);
• Финансовая гибкость - bbb+ (умеренная).
Помимо ЗАО "Южный газовый коридор", Fitch подтвердило рейтинги следующих компаний:
• Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC)
• Namibia Water Corporation Limited
• GDZ Elektrik Dagitim Anonim Sirketi
• Nama Electricity Distribution Company SAOC
• Oman Electricity Transmission Company SAOC
• Regional Electrical Power Networks JSC
• Private Joint Stock Company National Power Company Ukrenergo
Fitch подчеркивает, что обновление критериев не оказало влияния на действующие рейтинги и прогнозы по всем указанным эмитентам.
