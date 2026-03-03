Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что ликвидировала в Бейруте командира ливанского отделения радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Абу Хамзу Рами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ЦАХАЛ нанес удар по району Бейрута в ночи на понедельник, 2 марта.

В публикации уточняется, что Рами занимал эту должность несколько лет и отвечал за организацию и осуществление сотен террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛ и израильских мирных жителей.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.