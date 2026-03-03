МЧС предупредило население о мерах безопасности в "Од чершенбеси" - ВИДЕО
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении мероприятий, связанных с праздником "Од чершенбеси", особенно во время разведения костров.
Как передает Day.Az, в ведомстве отметили, что несоблюдение правил может привести к нежелательным последствиям и испортить праздничную радость. В качестве примера были приведены происшествия, произошедшие в прошлый вторник.
МЧС напомнило основные меры безопасности:
-
Разводить праздничный костер следует вдали от зданий, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов.
-
Несовершеннолетние должны находиться под присмотром взрослых.
-
Будьте осторожны при перепрыгивании через костер.
-
Костер следует держать под контролем до полного его тушения.
-
Зажжённые на столах свечи не оставляйте без присмотра.
Ведомство особо подчеркнуло, что разведение костров в ветреную погоду особенно опасно. В случае угрозы пожара следует немедленно звонить по номеру 112.
