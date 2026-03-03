МЧС предупредило население о мерах безопасности в "Од чершенбеси"

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении мероприятий, связанных с праздником "Од чершенбеси", особенно во время разведения костров.

Как передает Day.Az, в ведомстве отметили, что несоблюдение правил может привести к нежелательным последствиям и испортить праздничную радость. В качестве примера были приведены происшествия, произошедшие в прошлый вторник.

МЧС напомнило основные меры безопасности:

Разводить праздничный костер следует вдали от зданий, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов.

Несовершеннолетние должны находиться под присмотром взрослых.

Будьте осторожны при перепрыгивании через костер.

Костер следует держать под контролем до полного его тушения.

Зажжённые на столах свечи не оставляйте без присмотра.

Ведомство особо подчеркнуло, что разведение костров в ветреную погоду особенно опасно. В случае угрозы пожара следует немедленно звонить по номеру 112.