МЧС предупредило население о мерах безопасности в "Од чершенбеси"

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении мероприятий, связанных с праздником "Од чершенбеси", особенно во время разведения костров.

Как передает Day.Az, в ведомстве отметили, что несоблюдение правил может привести к нежелательным последствиям и испортить праздничную радость. В качестве примера были приведены происшествия, произошедшие в прошлый вторник.

МЧС напомнило основные меры безопасности:

  • Разводить праздничный костер следует вдали от зданий, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов.

  • Несовершеннолетние должны находиться под присмотром взрослых.

  • Будьте осторожны при перепрыгивании через костер.

  • Костер следует держать под контролем до полного его тушения.

  • Зажжённые на столах свечи не оставляйте без присмотра.

Ведомство особо подчеркнуло, что разведение костров в ветреную погоду особенно опасно. В случае угрозы пожара следует немедленно звонить по номеру 112.