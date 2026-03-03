https://news.day.az/officialchronicle/1819596.html

Президент Ильхам Алиев выступил на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

В Бакинском конгресс-центре проходят 12-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется