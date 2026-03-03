Президент Ильхам Алиев выступил на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике

В Бакинском конгресс-центре проходят 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Новость обновляется