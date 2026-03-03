Молдова рассчитывает на азербайджанские инвестиции в инфраструктуру хранения нефтепродуктов

Молдова заинтересована в привлечении инвестиций из Азербайджана в инфраструктуру хранения нефтепродуктов.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету по случаю 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Учитывая значительные усилия Молдовы по диверсификации маршрутов поставки природного газа, Азербайджан представляет собой потенциального стратегического партнера для нашей страны", - отметил он.

В этом контексте Жунгиету подчеркнул, что в рамках целей, которые он преследует в ходе участия в 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора, одной из приоритетных задач является укрепление энергетических связей с Азербайджаном, включая изучение возможностей сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в области экспорта природного газа и нефтепродуктов.

"Молдова открыта к расширению сотрудничества с Азербайджаном за рамками поставок природного газа, включая сферу энергетической инфраструктуры и совместные проекты. Одним из направлений с конкретным потенциалом для сотрудничества является сектор нефтепродуктов, в частности - хранение нефтепродуктов", - заявил министр.

Он отметил, что в этом контексте Молдова находится в процессе транспонирования Директивы 2009/119/ЕС об обязательстве поддерживать минимальные запасы сырой нефти и/или нефтепродуктов, что предполагает развитие соответствующих емкостей для хранения и надлежащих институциональных механизмов.

"Реализация данной системы создает возможности для иностранных инвестиций и партнерства с международными участниками, обладающими соответствующим опытом в этой сфере", - добавил Жунгиету.

Министр отметил, что власти Молдовы заинтересованы в привлечении инвестиций из Азербайджана в инфраструктуру хранения нефтепродуктов, а также в другие смежные энергетические проекты, при прозрачных и конкурентных рыночных условиях, соответствующих европейским стандартам.

"Такие инициативы будут способствовать как укреплению энергетической безопасности Молдовы, так и диверсификации двустороннего экономического сотрудничества. Молдова ищет стратегического инвестора, учитывая выход компании Lukoil с рынка нефтепродуктов. В этом контексте Молдова приглашает азербайджанские компании, такие как SOCAR, исследовать возможности, доступные на национальном рынке. Важно, чтобы новые инвесторы интегрировались с существующими партнерами и способствовали развитию энергетической инфраструктуры страны. SOCAR, признанная надежным бизнес-партнером, предоставляет качественные услуги и соблюдает строгие стандарты безопасности в секторе нефтепродуктов. Предлагаемое сотрудничество также может включать обмен информацией об инвестиционном климате в энергетическом секторе Молдовы с целью привлечения новых инвестиций и содействия стратегическим партнерствам между двумя государствами", - добавил Жунгиету.

Министр напомнил, что во время официального визита в Баку для участия в 11-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора он провел ряд встреч на высоком уровне.

"Обсуждения были сосредоточены на возможностях сотрудничества в энергетическом секторе, с особым акцентом на диверсификацию источников поставок природного газа и внедрение современных технологий генерации и распределения электроэнергии", - сказал он.

Во время встречи с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, министр Дорин Жунгиету подчеркнул интерес Молдовы к диверсификации источников энергии и импорту нефтепродуктов и природного газа из Азербайджана. Министр также обсудил привлечение инвестиций азербайджанских компаний в энергетический рынок Молдовы, отметив наличие взаимовыгодных возможностей для сотрудничества.

"В то же время рынок нефтепродуктов в Молдове является либерализованным, открытым и конкурентным, что позволяет доступ всем поставщикам, соответствующим действующим законодательным и нормативным требованиям. В этом отношении рынок также открыт для поставщиков нефтепродуктов из Азербайджана. Поставка нефтепродуктов осуществляется на коммерческой основе, в соответствии с рыночными условиями, при этом государство не заключает долгосрочные контракты на поставку нефтепродуктов. Решения относительно импорта нефтепродуктов, в том числе из Азербайджана, принимаются частными экономическими операторами, которые свободны выбирать источники поставок исходя из экономических и логистических соображений", - пояснил Жунгиету.

Он подчеркнул, что власти Молдовы обеспечивают необходимую нормативно-правовую и институциональную основу для эффективного функционирования рынка и диверсификации источников поставок, в том числе создавая благоприятные условия для выхода на рынок новых поставщиков в соответствии с европейскими стандартами.

Перспективы долгосрочных газовых контрактов

Жунгиету заявил, что Молдова через свою государственную энергетическую компанию "Energocom" ведет конструктивный диалог с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.

Министр отметил, что в настоящее время "Energocom" имеет рамочное соглашение с SOCAR, которое устанавливает общие коммерческие условия и позволяет осуществлять сделки как на спотовой, так и на краткосрочной основе в зависимости от рыночной конъюнктуры.

"В этом контексте компании уже могут гибко торговать объемами газа в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Вместе с тем, основным ограничивающим фактором для экономически целесообразного закупа газа из Азербайджана, включая потенциальные долгосрочные контракты, остаются логистические вопросы - в частности, стоимость транспортировки по доступным маршрутам. Действующие тарифы операторов транспортных систем по соответствующим коридорам остаются значительными и существенно влияют на цену доставляемого газа", - подчеркнул министр.

Жунгиету отметил, что "Energocom" внимательно отслеживает события, связанные с Трансбалканским маршрутом и другими региональными транспортными коридорами.

"Если дальнейшая оптимизация инфраструктуры и снижение тарифов улучшат общие условиятранспортировки, "Energocom" будет готова рассмотреть возможность продвижения переговоров по долгосрочным контрактным соглашениям, включая сотрудничество с SOCAR. На данном этапе, однако, нет окончательных договоренностей по заключению обязывающего долгосрочного контракта на поставку газа", - подчеркнул министр.

Что касается поставок газа через Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), министр напомнил, что в ноябре Национальное агентство по регулированию энергетики (ANRE) приняло решение о введении двух новых специальных маршрутов с трансграничной пропускной способностью - "Route 2" и "Route 3", направленных на облегчение потоков природного газа из Греции в Украину через инфраструктуру Трансбалканского маршрута.

"Эти мощности доступны в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Данное решение дополняет ранее принятые ANRE в мае и октябре 2025 года постановления, которые утвердили предложение ООО "Вестмолдтрансгаз" (оператор системы передачи природного газа Республики Молдова) о введении "Route 1", предназначенного для использования точек соединения вдоль Трансбалканского газопровода, соединяющего системы передачи природного газа Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины", - отметил министр.

В то же время Жунгиету отметил, что задействованные операторы системы передачи и национальные регулирующие органы согласовали применение скидки в 50% на тариф за транспортировку газа в рамках комплексного продукта на всем маршруте.

"Эта мера направлена на облегчение заполнения и использования газовых хранилищ, а также на обеспечение потребностей Украины в газе в зимний период. Как два специальных трансграничных комплексных продукта - "Route 2" и "Route 3", так и ранее введенный "Route 1" представляют собой конкретные шаги по дальнейшей интеграции Молдовы с европейскими рынками природного газа.

Эти инициативы способствуют использованию Трансбалканского маршрута в качестве неотъемлемой части Вертикального газового коридора. В зависимости от развития ситуации на региональном рынке природного газа Молдова остается открытой ко всем возможностям дальнейшей интеграции, которые могут способствовать укреплению энергетической безопасности, диверсификации источников и маршрутов поставок, а также повышению устойчивости национальной энергетической системы", - добавил министр.

Присоединение Молдовы к "зеленому коридору" из Азербайджана в Европу

Дорин Жунгиету заявил, что Молдова выражает интерес к проекту Green Energy Corridor, региональной инициативе, направленной на экспорт "зеленой" электроэнергии из Азербайджана на европейские рынки.

"Азербайджан стремится к достижению мощности возобновляемой энергетики в 6 ГВт к 2030 году, что превратит страну в региональный центр "зеленой" энергетики. Это открывает возможности для углубления двустороннего сотрудничества в сфере электроэнергии, включая региональные проекты по транспортировке "зеленой" энергии в Европу. В этом контексте Молдова выражает заинтересованность в проекте Green Energy Corridor, региональной инициативе по экспорту "зеленой" электроэнергии из Азербайджана на европейские рынки, включая проект подводного кабеля через Черное море, закрепленный в Меморандуме о развитии и передаче "зеленой" энергии, подписанном 17 декабря 2022 года правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии", - добавил он.

Министр отметил, что в этом контексте Молдова позиционирует себя как потенциального бенефициара, импортера и участника региональной архитектуры взаимосвязей в сфере электроэнергии и выражает готовность продолжить диалог с азербайджанской стороной и региональными партнерами для изучения своего возможного участия в проекте, учитывая, что, согласно общедоступной информации, ожидаемая передаваемая мощность на первом этапе составляет до 4 ГВт.

"Участие Молдовы в этих инициативах поможет диверсифицировать источники поставок электроэнергии и укрепить национальную энергетическую безопасность. В этом контексте молдавская сторона выражает готовность совместно с азербайджанской стороной и соответствующими региональными партнерами рассмотреть варианты технического и институционального сотрудничества, включая возможность получения статуса наблюдателя в структурах по координации проекта", - сказал Жунгиету.

Он также затронул вопрос привлечения инвестиций в местные "зеленые" проекты через участие в инициативах Азербайджана.

"С учетом интереса таких компаний, как Masdar и ACWA Power к региону, Молдова может предложить свой потенциал в сфере солнечной и ветровой энергетики, возможно, в составе дополнительных пакетов к крупным инвестициям в Азербайджане. Например, если Masdar разрабатывает проект солнечной электростанции мощностью 500 МВт в Азербайджане, инвестиция в 50 МВт солнечных панелей в Молдове может рассматриваться как часть регионального расширения их портфеля (с возможностью воспользоваться программами поддержки ЕС в рамках "зеленого" Восточного партнерства")", - добавил министр.

Кроме того, он заявил, что министерство энергетики Молдовы приглашает азербайджанские компании принять участие в тендерах по реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Министерство энергетики приглашает азербайджанские компании к участию в новом раунде тендеров на предоставление статуса крупного квалифицированного производителя электроэнергии из возобновляемых источников. Данный раунд направлен на развитие наземных ветровых электростанций с установленной мощностью до 170 МВт, при обязательном наличии системы накопления энергии на базе аккумуляторов (BESS) из расчета 0,25 МВт·ч на каждый 1 МВт ветровой мощности. Официальная тендерная документация была опубликована 19 декабря на сайте министерства энергетики", - пояснил он.

Жунгиету отметил, что срок подачи заявок (технических и финансовых) истекает 31 марта 2026 года в 23:59 по восточноевропейскому времени: "В этой связи 29 января 2026 года в Кишиневе была проведена Инвесторская конференция, посвященная наземным ветровым проектам и системам накопления энергии (BESS). В мероприятии приняли участие потенциальные инвесторы и разработчики ветровых проектов, поставщики технологических решений, представители государственных органов и профильных учреждений, представители делового сообщества и СМИ, а также другие заинтересованные стороны, стремящиеся получить статус крупного квалифицированного производителя".

Министр напомнил, что в апреле 2025 года Агентство по возобновляемой энергетике Азербайджана и Национальный центр устойчивой энергетики Республики Молдова подписали Меморандум о взаимопонимании в области возобновляемой энергетики, направленный на расширение обмена опытом, совместные исследования и разработку инновационных технологий в сфере ВИЭ между двумя странами.