Какой будет погода в Баку 4 марта?

4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром в некоторых пригородных районах возможен небольшой моросящий дождь.

Юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным, временами усиливаясь.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 75-80 %, днем - 65-70 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако днем с северных и западных районов ожидаются местами кратковременные осадки, в горах - снег. Местами осадки могут быть интенсивными. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 9-14° тепла; в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

