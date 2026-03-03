Как Израиль выследил Хаменеи

Израиль в течение многих лет создавал разветвленную разведывательную сеть в Тегеране перед ликвидацией верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что израильские спецслужбы взломали системы городских камер видеонаблюдения, получили доступ к мобильным сетям, отслеживали передвижения охраны и применяли продвинутый анализ больших данных для выстраивания так называемых "паттернов жизни" вокруг Хаменеи и высокопоставленных иранских чиновников.

Дополнительные источники информации предоставила американская разведка.

После подтверждения того, что Хаменеи будет присутствовать на совещании в своем комплексе, была проведена скоординированная операция. Кибер-вмешательство нарушило работу иранских систем связи и противовоздушной обороны, после чего высокоточные ракеты поразили объект в ходе дневного удара.

Операция, как отмечается, стала результатом десятилетий системной разведывательной работы, сосредоточенной на Иране.