Поставки азербайджанского газа останутся важной опорой энергетической безопасности ЕС

Мы продолжаем сокращать нашу зависимость от российского газа и важность нашего партнерства с Азербайджаном будет расти, принося пользу энергетической безопасности Европы и экономике Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йёргенсен, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Он отметил, что с момента начала коммерческих поставок по Трансадриатическому газопроводу Азербайджан заработал около 2024 миллиардов евро от экспорта природного газа покупателям из ЕС в течение 2024 года.

Назвав это возможностью четко заявить о своей позиции, комиссар подчеркнул: "Поставки азербайджанского газа останутся важной опорой энергетической безопасности Европейского Союза".