Президент Ильхам Алиев: В 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз

В этом году мы ожидаем начала добычи на глубоководном газовом месторождении Азери-Чираг-Гюнешли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Через два-три года мы ожидаем начала полномасштабной разработки месторождения Абшерон, что увеличит добычу газа на данном месторождении в три раза. Кроме того, мы ожидаем начала добычи газа в рамках второй фазы разработки месторождения Умид", - отметил глава государства, добавив, что в 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз. И все эти профили добычи газа позволят нам на максимальном уровне добычи получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа.