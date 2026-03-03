В рамках долгосрочной стратегии Северная Македония планирует обеспечить поставки газа из Азербайджана и использовать его в национальных координационных планах.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Северная Македония Горан Николовски на полях 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих в Баку.

По его словам, это позволит удовлетворять базовые и пиковые нагрузки, а также обеспечит гибкость возобновляемых источников энергии.

"Наша страна располагает примерно 2 гигаваттами мощностей возобновляемой энергетики. Мы стремимся сбалансировать производство электроэнергии за счет поставок газа из Азербайджана. Этот баланс особенно важен в ночное время и в периоды низкой выработки.

Что касается расширения сотрудничества в этой сфере, уже достигнут определенный прогресс. Созданы рабочие группы с соответствующими азербайджанскими ведомствами, и планируется дальнейшее углубление взаимодействия между двумя министерствами в рамках этого механизма", - сказал он.

Говоря о подписании новых документов, министр подчеркнул, что соответствующий меморандум между двумя странами был подписан в декабре 2024 года.

"В ближайшее время, после завершения газовых проектов в нашей стране, планируется подписать новый меморандум. На основе этого документа предполагается заключение более широкого соглашения о сотрудничестве.

Мы возлагаем большие надежды на эту конференцию и ожидаем, что к встрече на министерском уровне присоединятся новые участники. Считаю, что запасов природного газа, особенно в юго-восточной Европе, достаточно. В этой связи мы рассматриваем данную инициативу как реальную возможность диверсифицировать источники поставок газа в Европу. В то же время этот процесс может способствовать укреплению энергетической безопасности Европы", - сказал министр.